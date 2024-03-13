دفاع النواب: المتحدة قدمت دراما وطنية وثقافية ساهمت فى تشكيل وعى المشاهدين

أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، علي الدور الهام للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التوعوي والوطني، لنشر الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإيجابية في مصر والوطن العربي من خلال تقديم محتوى درامي وإعلامي وثقافي هادف يناسب ويخاطب مختلف فئات المجتمع.

وقال “العوضي” في بيان له اليوم، إن المتحدة للخدمات الإعلامية، منذ إنطلاقها تصدرت المشهد وحققت خلال فتره قصيرة نجاحات غير مسبوقة في مجال الإنتاج الاعلامي والدرامي والثقافي، حيث أسهمت في تقديم أعمال هادفة، تتميز بالتنوع بين التاريخي والمعاصر، لافتا الي ان الشركة حريصة علي تقديم دراما وطنية هادفة، تساهم فى تشكيل وعى قطاع كبير من المشاهدين، خاصةً الفئة العمرية من الشباب والفتيات بمراحل العمر المختلفة، وذلك من خلال وضع جهود الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب وحماية البلاد واستعادة الأمن والأمان، امام انظارهم في شكل فني وطني، فانتجت العديد من المسلسلات الوطنية مثل " الاختيار 1و2 و3 و"العائدون و"الكتيبة 101" و"حرب" وغيرها.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدراما هي إحدى أدوات القوى الناعمة التي تمتلكها الدولة المصرية، والتي يمكن أن تسهم في رسم صورة مميزة لها في الداخل والخارج، مؤكدًا أن إحدى مهامها توثيق التاريخ الوطني المشرف وأبطال رجال الجيش والشرطة البواسل، وأيضًا تشكيل وعى الأشخاص، وهذا ما حدث فى فترة الثمانينات والتسعينات، لكن حدثت فجوة وأصبحت هناك أجيال ليست لديها معلومات بسبب ظهور مواقع التواصل الاجتماعى، وجرى ترويج معلومات غير دقيقة، لذا جاء دور المتحده في وقت هام للغاية لمواجهة الاعلام المعادى الذى يستخدم سلاح الشائعات، بهدف تشويه وتعكير وإفساد أى إنجاز تقوم به الدولة المصرية.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن أهم ما يميز دراما المتحدة خلال السنوات الماضية، هو حرصها على تقديم الأعمال التي تمجد بطولات شهدائنا الابطال من رجال القوات المسلحة والشرطة في الحرب الطويلة التى خاضتها الدولة ضد الجماعات الإرهابية في سيناء، للحفاظ على تراب هذا الوطن، والتصدي لمحاولات انتزاع جزء غالٍ من أرضنا ليكون بؤرة لنشر الإرهاب في المنطقة كلها، مؤكدًا أن هذه الأعمال توثق تاريخا لفترة مهمة من عمر الوطن، موضحًا أن المتحدة ضربت نموذج لكافة وسائل الإعلام العربية والعالمية في المهنية والمصدقية وهو ما يزيد من انتشارها ليس في مصر فقط، بل على المستوى الإقليمي والدولي.

وتعد المتحدة للخدمات الإعلامية من أكبر المؤسسات الإعلامية في مصر والوطن العربي، ولديها باقة متنوعة من القنوات الفضائية والإذاعية والمواقع الإلكترونية، وتُقدم محتوى إعلاميًا متميزًا في مختلف المجالات، بما في ذلك الدراما والوثائقيات والبرامج الترفيهية والأخبار.