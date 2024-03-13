ads
الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الأونروا: الأطفال الأكثر تعرضًا للقصف الإسرائيلي في غزة

عدنان أبوحسنة المستشار
عدنان أبوحسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال عدنان أبوحسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الأطفال هم الأكثر استهدافا وتعرضا لمصائب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأضاف "أبو حسنة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ثمّة نقطة تحول خطيرة قد تحدث في قطاع غزة، إذ يجرى استهداف المدنيين مباشرة والناس الذين لا علاقة لهم بالفصائل السياسية، هم أناس عاديون يُقتلون الآن".

وتابع المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": «يُقتل يوميا 63 امرأة، منهم 37 أما، وهذا هو المعدل منذ بداية العمليات العسكرية حتى الآن، فقد الفلسطينيون كل شيء، بيوتهم ومستقبلهم وأولادهم وحياتهم وأقرباءهم، إلى متى سيستمر ذلك؟ هذا سيؤدي في النهاية إلى خلق جيل عنيف لا يؤمن على الإطلاق بأي قيم التي درسناها لهم مثل الديموقراطية وحقوق الإنسان، الآن، أصبح الكل يسألنا عن سبب تدريس هذه الأأمور».
 

عدنان أبوحسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة