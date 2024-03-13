الأهلي يجمد مفاوضات تجديد عقد علي معلول

أصبح موقف التونسي علي معلول لاعب الفريق الاول لكرة القدم غامضا في الوقت الحالي بشأن تجديد عقده مع الأهلي خاصة أن إدارة النادي ترغب في تخفيض قيمة عقد اللاعب في ظل تقدمه بالعمر.

ويعتبر عقد علي معلول الأعلى في النادي الاهلي ويحصل على مبلغ يقارب مليون ونصف المليون دولار في الموسم وهو مبلغ كبير جدا لن يدفعه الأهلي في عقد لاعب تخطي 34 عاما.

وقال مصدر بالأهلي إن المفاوضات بين النادي واللاعب الدولي التونسي علي معلول لتجديد العقد توقفت في الوقت الحالي بسبب المقابل المادي الكبير الذي يحصل عليه “معلول”

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن النادي الأهلي عرض على اللاعب التجديد لمدة موسم واحد مقابل 800 ألف دولار مع رفع بند نسبة المشاركة.

وتابع أن “معلول” طلب الحصول على نفس قيمة عقده القديم، وهو الامر الذي جعل إدارة النادي تجمد المفاوضات في الوقت الحالي، كما أن اللاعب التونسي طلب تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم، خاصة بعدما تلقى أكثر من عرض من أندية قطرية وسعودية ولكنه ابلغ إدارة الأهلي بأن الاولوية للقلعة الحمراء في حال تساوي العروض.

يذكر أن عقد علي معلول مع الاهلي يننهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي منذ يناير الماضي ولكن “معلول” يمنح الافضلية للنادي الأهلي.