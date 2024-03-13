هل قطرة العين والأنف تفطر؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم استخدام قطرة العين والأنف فى نهار رمضان؟.





وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "قطرة العين لا تبطل الصيام، حتى لو شعر بطعمها، لان العين ليست منفذا للجوف، وهذا هند فقهاء الشافعية".



وتابع: "قطرة الانف لو نفذت ووصلت للحلق تفطر وتبطل الصيام، ولو كان يقدر يؤجل لبعد الصيام يبقى كويس، لكن لو مش هيقدر وصعب لانه مريض مرض مزمن يبقى كده يجوز له الفدية المقدرة ب٣٠ جنيه عن كل يوم".

