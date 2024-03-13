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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

ديوان المظالم: دفاع بن غفير عن شرطي قتل طفلا فلسطينيا انتهاك للقانون

الطفل رامي الحلحولي
الطفل رامي الحلحولي
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ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) أدانت اليوم الاربعاء  تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي  المتطرف إيتمار بن غفير، معتبرة أنها تشكل انتهاكًا للقانون وتدخلًا في التحقيق.

 جاء ذلك عقب دفاع بن غفير عن شرطي قام بقتل طفل فلسطيني في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، حيث قال إنه "يستحق مكافأة".

وأشار(ديوان المظالم) إلى أن بن غفير قام بانتهاك القانون من خلال زيارته لمكاتب النائب العام، مما يعد تسييسًا لأجهزة التنفيذ في الدولة.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في حادثة مقتل الطفل رامي الحلحولي (13 عامًا)، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يلهو بألعاب نارية مع أطفال آخرين، قبل أن يطلق عليه الشرطي الإسرائيلي رصاصة، مما أسفر عن استشهاده.


 

بن غفير ديوان المظالم رامي الحلحولي