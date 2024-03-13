بريطانيا وولاية تكساس الأمريكية توقعان اتفاقية تجارية لتعزيز العلاقات الثنائية

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم /الأربعاء/، توقيع اتفاقية تجارية مع ولاية تكساس الأمريكية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة وتكساس.

وقال وزير الأعمال والتجارة البريطاني كيمي بادنوش، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، "يسعدني أن أرحب بحاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت في المملكة المتحدة للتوقيع على اتفاقية تجارية من المستوى الثامن، مما يعني أن الشركات البريطانية لديها الآن إمكانية الوصول إلى الولايات مع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5.3 تريليون جنيه إسترليني - أي ما يعادل ربع الاقتصاد الأمريكي بأكمله".

وأضاف أن ذلك الاتفاق التجاري يعد الأكثر أهمية في المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة وذلك لان تكساس تتمتع بكونها ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 1.9 تريليون جنيه إسترليني في عام 2022.

وأشار إلي أن الاتفاق يهدف إلى المساعدة في جعل التجارة أسرع وأسهل وأرخص لشركات المملكة المتحدة وتكساس إلى القيام بأعمال تجارية من خلال معالجة الحواجز التجارية، والاستثمار المتزايد، وقيادة التجارة بين المملكة المتحدة وتكساس.

ويأتي التوقيع بعد أربعة أشهر فقط من الاتفاق على مذكرة التفاهم بين المملكة المتحدة وولاية فلوريدا مما يجعل عدد الاتفاقيات مع الولايات الأمريكية تصل إلى ثمانية، قيمتها الإجمالية تبلغ 5.3 تريليون جنيه إسترليني، وهو أكبر من تلك الموجودة في اليابان والمكافئ إلى ربع الاقتصاد الأمريكي.

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن المملكة المتحدة هي الثامنة من أكبر سوق تصدير البضائع في تكساس، حيث تبلغ قيمتها بالفعل 14.7 مليار جنيه إسترليني في عام 2023. وتشمل أفضل المنتجات التي يتم تصديرها إلى تكساس المعدات النووية والطائرات والمنتجات الصيدلانية.