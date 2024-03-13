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الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جامعة أسيوط تعدل مواعيد محاضرات الكليات خلال شهر رمضان المبارك

تخفيفا عن الطلاب

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يخفض عدد ساعات المحاضرات
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أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على انتظام الدراسة بالكليات، وفقا للجداول الدراسية المعتمدة، خلال شهر رمضان المبارك من العام الجامعي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، مع تخفيض عدد ساعات المحاضرات، وتغيير مواعيدها بمختلف الكليات، وفقا لظروف وطبيعة الدراسة والمقررات الدراسية بكل كلية، وذلك لمساعدة الطلاب على الانتظام في الحضور دون مشقة عليهم خلال فترة الصيام.

وأشار “المنشاوي” إلى ‏ أن الجامعة وضعت برنامجا مكثفا يتضمن أنشطة طلابية مختلفة في شتى المجالات ؛ الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية، واللياقة البدنية، بالإضافة إلى الأنشطة التوعوية التي تتناول التسامح ومحاربة الأفكار الهدامة.

  وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تحديد مدة المحاضرة، لتكون ٤٠ دقيقة، كما تم تعديل الجداول الدراسية، بحيث تبدأ المحاضرات في تمام الساعة التاسعة، بدلًا من الثامنة صباحًا، وتبدأ آخر محاضرات الجدول في تمام الساعة الرابعة والثلث، وتنتهي في تمام الساعة الخامسة.

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