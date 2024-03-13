والدة اللاعب أحمد رفعت تؤكد اهتمام وزارة الصحة بتقديم كافة صور الدعم والرعاية له

أكدت والدة اللاعب أحمد رفعت، لاعب كرة القدم بنادي فيوتشر، على اهتمام وزارة الصحة بتقديم كافة صور الدعم والرعاية المطلوبة للاعب حتى الاطمئنان التام على صحته.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مع والدة اللاعب أحمد رفعت والذي تعرض لأزمة صحية وتوقف عضلة القلب أثناء مباراة فريقه مع نادي الاتحاد السكندري والذي أدى لدخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.

فيما تابعت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، مع الفريق الطبي للمستشفى الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت والرعاية الصحية المقدمة له وخطة العلاج المنفذة.

وتتابع الدكتورة غادة نداعن قرب تطور الحالة الصحية للاعب متمنية له تمام الشفاء بإذن الله، ورافق أثناء الزيارة الدكتورة علا أبو مندور، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتورة هبة أمين، مدير المكتب الفني، والدكتورة شريهان فؤاد، مدير ادارة العلاقات العامة .