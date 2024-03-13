مكتبة مصر العامة تناقش تطلعات وتحديات المرأة المصرية

نظمت مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، اليوم الأربعاء، مؤتمر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي بعنوان "تطلعات وتحديات المرأة المصرية فى ضوء رؤية مصر 2030"، بمقر المكتبة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات.

وتحت شعار “كونى عصرية.. مبدعة.. منتجة”، أدار المؤتمر الدكتور سعد أبو زيد مدير عام فروع مكتبة مصر العامة، وهانى محفوظ مدير مركز إعلام شمال وشرق القاهرة.

وقد حضر المؤتمر كل من: الدكتورة ياسمين جمال أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بعين شمس، والدكتورة ريهام زكى أستاذ بكلية التربية النوعية، والمؤرخ والمحاضر الدولى بسام الشماع.

كما شارك في المؤتمر كوكبة من المتحدثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

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