محافظ القليوبية يوجه بحصر كميات تراكم مخلفات الهدم بحرم الطريق الدائري والطريق الزراعي

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة ميدانية لحصر كميات تراكم مخلفات الهدم والتطوير بحرم الطريق الدائري والطريق الزراعي بحي غرب شبرا ومدينة قليوب ومنطقة القطاوي ونفق شعراوي بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك لرفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين بمختلف أحياء ومدن المحافظة وإعادة المظهر الحضاري والجمالي لها تماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل.

وخلال الجولة وجه المحافظ مسئولي الوحدة التنفيذية للمخلفات الصلبة بالمحافظة بحصر تلك التراكمات ووضع خطة لرفع التراكمات والتخلص الآمن منها.

كما وجه المحافظ بضبط أى سيارة تقوم بمحاولة إلقاء المخلفات فى المناطق التى يتم رفع المخلفات منها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وناشد محافظ القليوبية، المقاولين وأصحاب سيارات النقل بعدم إلقاء أي مخلفات في الطرق العامة والتأكيد على نقلها للمدافن العمومية وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، كما وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية للقيام بحملات لضبط أي سيارة مخالفة تقوم بإلقاء المخلفات.

واستكمل المحافظ الجولة داخل أنفاق المشاة (نفق المؤسسة ونفق ناصر ونفق كلية الزراعة) بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على حالة النظافة بالأنفاق، مشددًا على رئيس حي غرب شبرا بالتواجد على مدار اليوم، وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع تنفيذ حملات نظافة دورية بالأنفاق، وصيانة كشافات الإضاءة لضمان استدامة الخدمة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ نفق كلية الزراعة بحي غرب شبرا الخيمة حيث لاحظ عدم وجود كشافات إنارة داخل النفق وعلى الفور وجه بالتنسيق مع مديرية الأمن بالقليوبية بتخصيص أفراد أمن داخل الأنفاق لعدم سرقه كشافات الاناره مرة أخرى وتأمين الإنفاق.

كما وجه الهجان برفع كل الإشغالات أعلى الإنفاق، والاستمرار بمتابعة النفق لعدم تواجد أي باعة بداخله وعدم إعاقة عبور المواطنين، موجها أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

ثم توجه الهجان لمدينه قها حيث تابع أعمال رفع أكثر من 20 طن مخلفات ناتج عن أعمال تطوير الطريق الزراعي (مخلفات نيوجيرسي).

واختتم محافظ القليوبية الجولة بمتابعة اعمال ازالة مقهى مخالف على الطريق الزراعي بطوخ حيث تمت إزالة على مساحة 6 قراريط ضمن الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

الجدير بالذكر أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى اليوم الاربعاء الموافق 13 مارس 2024 جرى إزالة 3030 حالة تعدى بناء وزراعة بمساحة 142 فدان و12 قيراط و13 سهم زراعة ومسلحات على مساحة 84182م٢ وتم تحرير 1355 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.