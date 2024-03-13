حبس خفير وعاطلين سرقوا 3.5 طن كابلات كهرباء بالمعادي

أمرت النيابة العامة، بحبس خفير وعاطلين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة 3.5 طن كابلات كهرباء، من موقع تحت الإنشاء بمنطقة المعادي محل عمل المتهم الأول.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة نقل "قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محمل عليها كابلات كهرباء بإجمالى وزن 3,5 طن "مجهولين المصدر"، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالاشتراك مع (خفير بأحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة المعادى "له معلومات جنائية") تم ضبطه فى سرقة المهمات والكابلات الكهربائية المضبوطة حوزتهم من الموقع الإنشائى محل عمل الأخير.