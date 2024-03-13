شهيرة تحتفل بعيد ميلاد نجلها عمرو محمود ياسين

احتفت الفنانة شهيرة بعيد ميلاد نجلها السيناريست عمرو محمود ياسين، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم الأربعاء.

ونشرت الفنانة شهيرة على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعها بزوجها الراحل محمود ياسين ونجليهما المؤلف عمرو محمود ياسين قائلة: أبني حبيبي وروحي وسندي وظهري، كل سنة وأنت طيب وبخير عقبال 100سنة.

وتابعت: كل سنة وأنت ناجح ومتألق كالعادة، كل سنة وأنا شيفاك دايما طفلي الصغير الكبير اللي حياتي منورة بيه وفي وجوده الأمان.

وواصلت: اخترت الصورة دي لأني باحبها وأنت وقتها كنت المعشوق وما زلت.. ربنا يخليك ليا ودايما فخورة بيك.

وقد عرض للمؤلف والسيناريست عمرو محمود ياسين، ثلاثة مسلسلات ذات الـ10 حلقات تحت عنوان "الفريدو"، و"ماتيجي نشوف"، و"عيشها بفرحة"، ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، في شهرين أكتوبر، ونوفمبر 2023، وذلك على شاشة ON، والتي نالت استحسان المشاهدين.

وحققت الثلاث حكايات نجاحا كبيرا فور عرضها على الشاشة الصغيرة، ودخلت ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر.