وكيل تعليم دمياط يتفقد المدرسة اليابانية

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، سير انتظام العملية التعليمية بمدرسة المصرية اليابانية بكفر البطيخ بحضور بكر عيد مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية و الدكتور ابراهيم الهنداوي مدير إدارة المدرسة وحضور الخبير الياباني.

وتفقد وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال وفصول المرحلة الابتدائية والملعب وتحدث مع المعلمين لتشجيعهم علي العمل وحثهم على مراعاة الطلاب، كما تحدث مع أولياء الأمور حول أنشطة وفعاليات المدرسة واستمع الي آرائهم حول العملية التعليمية بها.

واطمئن علي انتظام سير العمل وانتظام الدراسة وشاهد ممارسة الانشطة التربوية للنشاط التوكاتسو واشاد بمستوى التلاميذ.

وخلال التفقد افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط معرض العلوم Science Fair بالمدرسة اليابانية بكفر البطيخ

وتفقد أركان المعرض المتنوعة واستمع لشرح الطلاب لمشاريعهم،موضحا أن دومًا كانت صدارة الطالب في تعلمه أولوية ليكون رائد في إنتاج المعرفة مواكبًا للتطورات المعاصرة مؤكدا أن تصدر الطلاب المشهد منذ البداية حتى النهاية المشاركة في تجهيز وتحضير المعرض وإنتاج المشروعات العلمية.

وأكد وكيل الوزارة، رعاية التلاميذ الموهوبين في الانشطة التربوية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مشيراً إلى ان القيادة السياسية تولي اهتمامًا شديدًا بالمدارس المصرية اليابانية وتهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين حيث تقوم المدارس المصرية اليابانية بتطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية “توكاتسو” وهي مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته.