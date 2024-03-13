بنك الاستثمار الأوروبي يمول بناء مساكن اللاجئين بقيمة 200 مليون يورو في ألمانيا

وافق بنك الاستثمار الأوروبي على مساعدة ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية بتمويل قرض إطاري بقيمة 200 مليون يورو لتمويل بناء وتجديد وتوسيع المباني السكنية لإيواء اللاجئين في جميع أنحاء شمال الراين وستفاليا.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أنه سيتم توجيه أموال البنك من خلال برنامج اللاجئين في شكل قروض بشروط مناسبة بشكل خاص للسلطات المحلية في الولاية، ويكون جزء من التمويل من خلال حزمة دعم أوكرانيا البالغة 4 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لبلديات الاتحاد الأوروبي التي استضافت اللاجئين الأوكرانيين منذ الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي نيكولا بير، الذي يشرف على التمويل في ألمانيا: "يسعدنا دعم السلطات المحلية في شمال الراين وستفاليا في مواجهة التحدي المتمثل في إسكان اللاجئين.. السكن المناسب هو أساس الاندماج المستمر في ألمانيا لأولئك الذين يسعون للحماية من الحرب".

وذكر أنه لا يزال اللاجئون يصلون إلى شمال الراين - وستفاليا بأعداد كبيرة، ويبلغ العديد من البلديات حدود قدرتها السكنية، بالإضافة إلى أوكرانيا، يأتي اللاجئون من دول مثل سوريا وأفغانستان وإيران والعراق.

