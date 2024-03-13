اليوم.. السيسي يستقبل رئيس الوزراء الهولندي مارك روته

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في محتلف المجالات فضلا عن تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

وفي السياق تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته تناول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس أبعاد الأزمة الإنسانية الوخيمة في قطاع غزة واستمرار الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية ، وذلك في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسئوليتها تجاه أشقائها الفلسطينيين

كما حذر الرئيس السيسي من أن استمرار الحرب الجارية بالقطاع يفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي مشدداً على أهمية قيام المجتمع الدولي بشكل عاجل بالدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وقد أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن التقدير للدور المصري الساعي للتهدئة وحماية المدنيين وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين من القطاع، مؤكداً دعم بلاده للجهود المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، مشدداً على الحرص على استمرار التشاور والتنسيق مع مصر بما يضمن استعادة الاستقرار في المنطقة.