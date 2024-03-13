ميليشيات موالية لكييف تطالب المدنيين بمغادرة مدينتين روسيتين

حذّرت قوات المتطوعين الروس المناهضة للحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، المدنيين في بيلغورود وكورسك من مغادرة المدن، مهددة بشن هجمات واسعة النطاق على أهداف عسكرية هناك.

تتكون هذه القوات من مجموعات من المواطنين الروس المعارضين للكرملين، وقد أعلنت هذا الأسبوع أنها عبرت الحدود من أوكرانيا إلى روسيا وسيطرت على قرية في منطقة كورسك.

وجاء في بيان مشترك من مجموعات "فيلق حرية روسيا" و"فيلق المتطوعين الروس" و"سيبير": "نحن مجبرون على تنفيذ قصف على مواقع عسكرية متمركزة في مدينتي بيلغورود وكورسك". وأضافت: "ندعو السلطات المحلية للمحافظة على حياة البشر وبدء إخلاء مدينتي كورسك وبيلغورود".

من جانبها، نفت موسكو أن تكون هذه القوات قد حققت أي تقدم هذا الأسبوع، وأصدرت لاحقًا بيانًا يفيد بأنها تصدّت لجميع محاولات التوغل.

يُشار إلى أن هذه المجموعات المسلحة، التي تتكون من مواطنين روس مناهضين للغزو الروسي لأوكرانيا، قد نفذت هجمات سابقة داخل الأراضي الروسية، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.