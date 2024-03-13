إدخال 38 مصابا فلسطينيا و190 شاحنة مساعدات عبر ميناء رفح البري

دخل عبر ميناء رفح البري، اليوم الأربعاء، 38 مصابا و73 مرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة؛ كما تم إدخال 190 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى سكان القطاع. وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البرى بأنه تم أيضا عبور 300 من حملة الإقامات و40 يحملون جوازات سفر أجنبية و117 آخرين يحملون جوازات سفر مصرية.

ولفت المصدر إلى أن 190 شاحنة مساعدات دخلت إلى الفلسطينيين بقطاع غزة تضمنت 70 شاحنة عبر ميناء رفح البري و120 شاحنة من ميناء "كرم أبو سالم" جنوب شرق القطاع.