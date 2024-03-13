"أورمان كفرالشيخ" تمول 70 مشروعا بتكلفة 1.4 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية

قامت جمعية الأورمان بكفر الشيخ، تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، اليوم الأربعاء، بتمويل 70مشروعًا، بتكلفة مليون وأربعمائة ألف جنية لكل مشروع للأسر الأولي بالرعاية.

وقال عادل درغام مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إن المشروعات الممولة جأت تحت مظلة التحالف الوطني الأهلي للعمل التنموي ، وهي عبارة عن ، تمويل عشرون ألف جنيه لكل مشروع علي دفعتان ،تسدد الدفعة الأولى وهى عشرة آلاف جنيه والنصف الآخر منحه لاترد لنجاح المشروع.

وأوضحت الدكتورة ماجده جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن المساعدات المالية المقدمه من جمعية الاورمان استهدفت الأسر الأولي بالرعاية، وتم تسليم المساعدات المالية المقدمة من جمعية الاورمان بكفر الشيخ عن طريق المحافظ البنكيه من بنك مصر ،والمساعدات المقدمة، هي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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