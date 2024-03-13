بوتين: الصواريخ الإنجليزية والأمريكية لن تغير الوضع في ساحة المعركة بأوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الصواريخ الإنجليزية والأمريكية لا يمكنها تغيير الوضع في ساحة المعركة بأوكرانيا.

وقال بوتين - في مقابلة صحفية لقناة "روسيا 1" ووكالة أنباء "نوفوستي"، نُشرت اليوم /الأربعاء/ - "إن الأوكرانيين يستخدمون هذه الصواريخ الإنجليزية والأمريكية، وهذا لا يغير الوضع فى ساحة المعركة".

وأضاف بوتين، تعليقا على تسريب محادثات ضباط ألمان كبار بشأن ضرب جسر القرم، أن "مناقشات الضباط الألمان بشأن الهجمات المحتملة على جسر القرم تهدف إلى تخويف روسيا، ولكنها ليست أكثر من مجرد محض خيال"، نافيا أن تكون بلاده على مفترق طرق، مؤكدا أنها تسير على الطريق الاستراتيجي لتطورها، ولن تبتعد عنه.

ولفت إلى أن بلاده تحتاج إلى زيادة عدد وكفاءة القوات الروسية، ووسائل التدمير لتقليل الخسائر عند التقدم على خط المواجهة في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.. وتابع: "هذا يعني زيادة المكونات، التي تعتبر مقبولة للصراعات المسلحة من هذا النوع".

وفيما يتعلق بهجوم أمس الثلاثاء، على مقاطعتي "بيلجورود" و"كورسك" الروسيتين، قال بوتين "إن محاولات كييف لمهاجمة مقاطعتي بيلجورود وكورسك تأتي على خلفية إخفاقاتها على خط الجبهة"، مشيرا إلى أن أوكرانيا بحاجة لإظهار شيء ما على الأقل في ظل إخفاقاتها في المواجهة.

وأضاف: "لن يتم أخذنا في الحسبان من أحد إذا لم نتمكن من الدفاع عن أنفسنا، وقد تكون العواقب وخيمة على الدولة الروسية"، موضحا أن إنتاج صواريخ "أفانجارد" العابرة للقارات في روسيا أدى إلى تصفير الاستثمارات الأمريكية في نظام الدرع الصاروخية.

