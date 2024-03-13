خالد الجمل: برنامج نور الدين للشيخ علي جمعة "ألقى الحجر في الماء الراكد"

قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بوزارة الأوقاف، إن برنامج "نور الدين" للشيخ علي جمعة يبتعد عن الاتجاه الوعظي ويخاطب الشباب، متابعا أننا منذ زمن طويل كان كثير من الشيوخ ينصرف للاتجاه الوعظي وهو امر جيد ولكننا افتقدنا مخاطبة هذه الشريحة من الأجيال.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن حديث الشيخ علي جمعة عبر برنامج نور الدين “ألقى الحجر في الماء الراكد” وهذا البرنامج توقيته جيد للغاية خاصة مع الدراية العلمية الكبيرة للشيخ علي جمعة والذي كان مفتي الجمهورية.

كما تابع الشيخ خالد الجمل، أن البرنامج فاجأ الجميع بمواضيع مهمة وتتميز بفتح الباب لتناول القضايا المختلفة سواء بالرفض أو القبول من خلال اللغة العلمية.