هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 89.6 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب ، ليسجل في الختام 2.050 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 5.04%، ليغلق عند مستوى 31,013.88 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 5.03%، ليغلق عند مستوى 13,216.93 نقطة.

وهبط مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 3.4%، ليغلق عند مستوى 6,760.17 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 3.75%، ليغلق عند مستوى 9,718.59 نقطة، وتراجع ايضا مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 4.68% ليغلق عند 37,979.87 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 710.7 مليون جنيه، 47.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 758.3 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 5.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 686.4 مليون سهم، من خلال 144.3 ألف صفقة منفذة.