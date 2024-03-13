بجاحة صهيونية.. وزير إسرائيلي: الشرطي قاتل الطفل الفلسطيني يستحق وسام

يوما بعد يوم يثبت الاحتلال الإسرائيلي، أنه بعد بمرور 76 عاما على اغتصاب الدولة الفلسطينية، ما زال يتعامل بأسلوب العصابات، هذا ما أكده إشادة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بالشرطي الذي قتل الطفل الفلسطيني رامي الحلحولي.

وقال بن غفير بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن هذا الشرطي لا يستحق التحقيق معه، بل يستحق وسام بسبب هذا العمل البطولي، وسيعمل على تحقيق ذلك.

وزعمت رواية شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها أطلقت النار تجاه شاب فلسطيني في مخيم شعفاط، بعد قيامه بإطلاق مفرقعات نارية ليلة الإثنين تجاه قواتها.

يذكر أن رامي حمدان الحلحولي والبالغ من العمر 14 عاما، استشهد مساء الثلاثاء برصاص القوات الإسرائيلية، في مخيم شعفاط بالقدس.

وأصيب الطفل بجروح خلال مواجهات اندلعت في المخيم مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى نقله من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أحد مشافي القدس، ووصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن رسميا عن استشهاده.