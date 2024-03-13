محافظ الجيزة يتابع توافر السلع بـ"أهلا رمضان" في إمبابة.. كيلو لحم يصل لـ300 جنيه

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على توافر السلع الغذائية والاستراتيجية واللحوم والدواجن بكميات وفيرة بمعارض ومنافذ أهلا رمضان بنطاق المحافظة والتي تضم معارض إمبابة والعمرانية والطالبية و البدرشين والحوامدية.

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لانتظام العمل داخل المعارض وتوافر السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين وعلي رأسها السلع الاستراتيجية " السكر والارز والزيت والمكرونة واللبن والفول و الجبن والتأكد من إستقرار عمليات البيع والشراء وفقاً لقوائم الاسعار المحددة بنسب التخفيضات.

وتابع المحافظ توافد المواطنين بحي امبابة علي معرض اهلا رمضان بشارع المطار مشدداً على ضرورة الضخ الدوري للسلع داخل المعرض لتلبيه احتياجات المواطنين والرقابة الدورية للتأكد من جودة المعروضات.

وفي نفس الاطار تابع محافظ الجيزة جهود حى جنوب الجيزة في اقامة منفذ لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين وبالكميات المناسبة والتى تلائم إحتياجاتهم.

وشهد منفذ بيع اللحوم بحي جنوب الجيزة إقبالاً من المواطنين نظراً لجودة اللحوم المعروضة والتي يصل سعرها الي ٣٠٠ جنية مع استمرار الدفع بكميات من اللحوم داخل المنفذ للتسهيل علي المواطنين.