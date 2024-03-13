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الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إهداء درع نادي القضاة لمحافظ أسوان تقديرا لجهوده

محافظ أسوان يستقبل
محافظ أسوان يستقبل وفد مجلس إدارة نادى القضاة
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استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار خالد حمد ، والذين قدموا التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، مشيدين بملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها عروس المشاتى خلال الفترة الحالية مما يجعلها واجهة مشرفة أمام ضيوف وزائري المحافظة .

وأكد محافظ أسوان  أن الفترة الحالية تحتاج لكل يد تبنى وتعمر لتحقيق مزيد من معدلات التنمية المستهدفة وهو ما نسعى لتنفيذه من خلال تحويل أى أفكار أو مقترحات هادفة وبناءة فى تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام .

وأكد  أن التكاتف والتلاحم بين أبناء أسوان يعكس مدى الوعى المستنير لديهم ، وهو ما يعود بشكل إيجابى على منظومة العمل التنفيذى للوصول إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى نهاية اللقاء أهدى أعضاء مجلس إدارة نادى القضاه درع النادى لمحافظ أسوان تقديراً لجهوده المبذولة وسعيه المستمر والدؤوب لخدمة الوطن والمواطنين ، ودعمه الدائم للمجتمع الأسوانى ومؤسساته المختلفة .

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