الحكومة الصومالية ترحب بمخرجات اجتماع الأطراف الليبية

رحبت الحكومة الصومالية بمخرجات الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية والذي شارك فيه الأطراف الليبية الرئيسية لدعم عملية التسوية السياسية الهادفة إلى تسهيل وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في دولة ليبيا الشقيقة.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية، في بيان،اليوم /الأربعاء/، دعم الصومال الثابت لوحدة وسيادة الأراضي الليبية، مؤكدة تأييد كافة المبادرات العربية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في ليبيا،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وأضاف البيان أنه إدراكًا للأهمية القصوى لهذه المساعي، يؤكد الصومال الدور المحوري لهذه الإجراءات بما يسهم في الوصول لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الدائم لجميع شرائح الشعب الليبي.

