السجن 10 سنوات لعامل خطف طفلا قاصرا وهتك عرضه بالدقهلية

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنصورة، عاملا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامه بخطف طفل قاصر وهتك عرضه داخل أرض زراعية بنطاق مركز دكرنس في محافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبدالله عبدالله مطاوع، ومحمد منسي عبدالرحمن، والسيد عبده منصور، وسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وحسين عبداللطيف، في القضية رقم 21530 لسنة 2023 جنايات دكرنس المقيدة برقم 2368 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم خالد أ.ع.ال.ال محبوس، 18 عامًا، عامل، ومقيم عزبة سلامة قرية الربيعة - مركز دكرنس، لأنه في يوم 20/2/2023 بدائرة مركز دكرنس، خطف بالتحايل المجني عليه الطفل عادل م.ت.م والذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، بأن استدرجه إلى مكان قصي عن أعين المارة، قاطعا بذلك الصلة بينه وبين ذويه.

كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، هتك عرض المجنى عليه الطفل والذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، إذ أنه وعلى إثر ارتكابه الجريمة المار بيانها، وما أن امتثل المجني عليه الطفل إلى مطلبه وذهب معه للهو بالدرجة النارية خاصته، توجه إلى الأرض الزراعية خاصته، وما أن ظفره به منفردا مستغلا حداثة سنه، حتى قام بتجريد إياه من ملابسه عنوة، وخلع عنه بنطاله وجثم فوقه وعاشره من الدبر دون رضاه، حتى أمنى به، على النحو المبين بالتحقيقات.