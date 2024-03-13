الإعلام الحكومي بغزة: 700 ألف مواطن في شمال غزة يتعرضون لحرب تجويع

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة الفلسطيني سلامة معروف، إن أكثر من 700 ألف مواطن في شمال غزة يتعرضون لحرب تجويع واضحة.

وأكد معروف في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه حتى اللحظة جهود إغاثة شعبنا تبقى دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف به في القطاع.

وذكر أنه في ضوء الحديث عن انطلاق سفينة محملة بالمساعدات من ميناء لارنكا القبرصي متوجهة لغزة "فإننا نؤكد حتى اللحظة ضعف جهود إغاثة شعبنا وبقاءها دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف بشعبنا".

وأضاف أنه بحسب ما تم الإعلان عنه، فإن حمولة السفينة لا تزيد عن حمولة شاحنة أو شاحنتين وستستغرق أياما ولا يُعلم حتى اللحظة أين سترسو وكيف ستصل لشاطئ غزة.

وتابع: "فضلا عن أنها ستخضع للتفتيش من قبل جيش الاحتلال، وعليه تصبح جدوى هذه الآلية محل نظر، والأجدر بالجميع الضغط على الاحتلال لادخال قوافل المساعدات برا وعبر المنافذ المعروفة كرفح وكرم أبو سالم أو تفعيل معابر المنطار والشجاعية وبيت حانون".

وطالب بتداعي المجتمع الدولي عاجلا وقبل فوات الأوان لإنقاذ من يموتون جوعا، وأفضل وسيلة لذلك هو عمل المعابر البرية بصورة تسمح بإدخال سريع لآلاف شاحنات المساعدات والإغاثة التي تصطف على الجانب المصري من معبر رفح ويرفض الاحتلال إدخالها، ضاربا بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، دون الاكتراث بالواقع الإنساني المنكوب شمال القطاع.