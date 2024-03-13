بوتين: دعمنا " فاغنر" باعتبارها مجموعة روسية لا أكثر

أكد فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أن وزارة الدفاع الروسية قدمت الدعم لمجموعة "فاغنر"، باعتبارها مجموعة روسية لا أكثر.

وأضاف الرئيس الروسي في لقاء للقناة الروسية الأولى و"نوفوستي"، أن مجموعة (فاغنر) الشهيرة نفذت في البداية عددا من المشروعات الاقتصادية في سوريا، ثم انتقلت إلى دول إفريقية أخرى.

و أكد أن روسيا لم تتدخل في إفريقيا، ولم تخرج فرنسا من هناك، وكان الزعماء الأفارقة أنفسهم يريدون العمل مع روسيا.

جدير بالذكر أن مجموعة فاغنر هي شركة عسكرية خاصة غير حكومية أنشأها رجل الأعمال الراحل يفغيني بريغوجين، وتعمل، منذ عام 2014، في عدد من البلدان من بينها سوريا وفي عدد من البلدان الإفريقية.

كما كان للمجموعة دور مميز في تحرير مدينة أرتيوموفسك في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

كما أكد بوتين، أنه إذا أرسلت بولندا قواتها إلى أوكرانيا، فإنها لن تغادر، موضحا أنه إذا دخلت القوات البولندية أراضي أوكرانيا لتغطية الحدود الأوكرانية البيلاروسية، أو في بعض الأماكن الأخرى من أجل تحرير الوحدات العسكرية الأوكرانية، للمشاركة في الأعمال العدائية على خط التماس، فأعتقد أن القوات البولندية لن تغادر من هناك أبدا".

وأضاف أن بولندا سترغب بعد ذلك في إعادة الأراضي، التي تعتبرها تاريخيا ملكا لها، تاريخيا، والتي أخذها منهم والد الشعب جوزيف فيساريونوفيتش ستالين، ونقلها إلى أوكرانيا.

في حين أكد أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو خطوة لا معنى لها على الإطلاق.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا وفنلندا، كانت تربطهما في السابق علاقات "مثالية ببساطة"، فلم يكن لدى البلدان مطالبة واحدة ضد بعضهما بعضا، وخاصة الإقليمية، ناهيك عن المجالات الأخرى.



