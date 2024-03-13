محافظ أسوان يتفقد اللمسات النهائية لمشروع ممشى أهل مصر ويوجه إنذارا لأصحاب المراسي

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية، بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، والذى يشهد اللمسات النهائية للانتهاء من المشروع بالكامل بطول 4 كم، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بنسبة 100%، وجار العمل فى المرحلة الثالثة "المنطقة الوسطى" المواجهة لحديقة بلازا درة النيل بطول 400 م2 ، وبنسبة تنفيذ 85%، وتضم إنشاء 56 محلا وكافتيريا وبازار ومطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمة بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية.

جاء ذلك ضمن جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

رافقه المحافظ في الجولة، المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات، ومديرى المراسى والمتابعة الميدانية ، ونواب رئيس المدينة ، ومسئولى الشركة المنفذة.

وشدد اللواء أشرف عطية خلال جولته، على ضرروة الإلتزام بالبرنامج الزمنى والمقرر له يوليو القادم للانتهاء من هذا المشروع الحيوى والهام لإكتمال البانوراما الجمالية والحضارية التى شهدتها واجهة المدينة، مكلفاً بأن يتم بالتوازى إنهاء أعمال التشجير والمساحات الخضراء ، وتوفير كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى، بالإضافة إلى إستكمال الأعمال بالمشى الزجاجى الذى يقع فى المستوى الثالث لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطنى المحافظة للاستمتاع باللوحة الفنية الخلابة على صفحة نهر النيل الخالد.

ووجه أشرف عطية مدير المراسى بتكليف أصحاب المراسى السياحية بالإلتزام بنفس النموذج والطراز الجمالى للبوابات بطول الكورنيش لتحقيق التناسق الحضارى الراقى على الوجه الأكمل، مكلفاً بمصادرة أحد عربات الترويسيكل التى تم ضبطها على كورنيش النيل، مع توجيه إنذار لأصحاب المراسى والفنادق العائمة بشأن توقيع غرامات فورية رادعة فى حالة الإستعانة بعربات التريسيكل لنقل متطلباتهم، ومنع تواجدها بشكل نهائى للحفاظ على المظهر الجمالى بطول ممشى أهل مصر فى ثوبه الجديد.

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