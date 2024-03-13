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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

معلومات أولية عن مقتل مسئول بحركة حماس في لبنان جراء غارة إسرائيلية

لبنان
لبنان
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أفادت معلومات أولية عن مقتل مسئول بحركة حماس في لبنان جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة جنوبي مدينة صور اللبنانية، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء.
وتابعت القاهرة الإخبارية، “مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارة جنوبي صور اللبنانية”.

يذكر أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوبي مدينة صور اللبنانية بصاروخين، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، بأن السيارة التي استهدفتها المسيرة الإسرائيلية كانت تقل أحد مسؤولي حزب الله اللبناني.

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