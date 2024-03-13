ads
الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ميناء دمياط يستقبل ناقلة قمح ضخمة تحمل علم "سان كيتس"

ميناء دمياط
ميناء دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل ميناء دمياط  خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر الميناء 11 سفينة أخرى.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة ، منها السفينة  ( ALI S ) و التي ترفع علم سان كيتس ويبلغ طولها 144 م وعرضها 21 م القادمة من أوكرانيا، و على متنها حمولة تقدر بـ 7066 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، وذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15964 طن تشمل : 1270 طن ملح معبأ و 1048 طن علف بنجر و 723 طن رمل و 3563 طن جبس معبأ و 2200 طن يوريا و 7160 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38347 طن تشمل :  13407 طن قمح و 9350 طن خردة و 8540 طن حديد و 550 طن زيت طعام و 100 ذرة و 4900 طن سكر و 1500 فول صويا و بلغت حركة الصادر من الحاويات 414 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 424 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4752 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49871 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86815 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3591 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و امبابة و طنطا ، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 75 حاوية 20 قدم قادم من السخنة ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4803 شاحنة .

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال (PALU LNG  ) والتى ترفع علم مالطا و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60502 طن من الغاز المسال ، و السفينة  ( HERO SD ) و التي ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 150 م وعرضها 26 م القادمة من أوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 6496 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، و كذلك السفينة  ( ANTHOS ) وترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .

الـ 24 ساعة الماضية البضائع العامة الحبوب والغلال السلع التموينية