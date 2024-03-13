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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط تشكيل عصابي سرق مشغولات ذهبية ببولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (نجار - له معلومات جنائية) لسرقته بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزته (عدد من المفاتيح المصطنعة - كمية لمخدر الآيس – ميزان حساس).
وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وقيامه بتصريف المسروقات بالإشتراك مع (عميل "سيئ النية"- مقيم بالجيزة ) أمكن ضبطه وبحوزته ( طبنجة صوت - كمية لمخدر الآيس - مبلغ مالى) .

وأفاد بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من "متحصلات نشاطه الإجرامى" وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل "جوهرجى"- مقيم بالجيزة) أمكن ضبطه.

 

ضبط تشكيل عصابى سرقة مشغولات ذهبية بولاق الدكرور