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الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط مصنع لإنتاج الأدوية البيطرية دون ترخيص بالجيزة

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المدير التنفيذى والمدير المسئول متهمان بإدارة مصنع لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، مستخدمين مواد خام "مجهولة المصدر"، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة بإستخدام مواد خام "مجهولة المصدر" وتعبئتها داخل عبوات مُقلدة ومغشوشة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ضبط المدير التنفيذى والمدير المسئول، وعثر بداخل المصنع  على 9271 عبوة أدوية وعقاقير بيطرية - 6 طن "مواد خام يتم إضافتها وخلطها لإنتاج عقاقير وأدوية بيطرية، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

لا يتوفر وصف.


 

ضبط مصنع تصنيع وإنتاج العقاقير الادوية البيطرية بدون ترخيص محافظة بالجيزة