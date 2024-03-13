استشهاد 20 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استُشهد، اليوم الأربعاء، 20 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة، مع دخول الحرب الإسرائيلية على القطاع يومها التاسع والخمسين بعد المئة.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الدرج، ما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة آخرين بجروح.

وقصفت الطائرات منزلا في حي الزيتون، ما أدى إلى سقوط 8 شهداء بينهم 4 أطفال وامرأتان.

وأفادت المصادر بأن مدفعية الاحتلال أطلقت 4 قذائف قرب مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا، ما أدى إلى سقوط خمسة شهداء بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، عن سقوط 31112 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ونحو 72760 مُصابًا.

