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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

غدا.. "صحة النواب" تستكمل مناقشة تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

صحة النواب
صحة النواب
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تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، غدا الخميس، اجتماعين لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم، وستين نائبا آخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، في شأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
(مشترك مع هيئتي مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة).
 

صحة النواب أعضاء المهن الطبية تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية