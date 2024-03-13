دعاء اليوم الثالث من رمضان

في اليوم الثالث لشهر رمضان الكريم شهر الخير والبركة والصيام والدعاء، يقوم المسلمون في كل مكان في العالم بكثرة الدعاء خلال اليوم إلى الله حتى يغفر الله الذنوب ويكتب لهم الحسنات.
وفي هذا الشهر الكريم تحدث المعجزات، لذلك كل يوم خلال ساعات الصيام يقوم المسلمون بالدعاء الى الله بكل ما في النفس لتحقيق الامنيات وغفران الذنوب، وفي اليوم الثالث للشهر الكريم تبرز "البوابة نيوز" عدة أدعية يمكن الدعاء بها في ساعات الصيام وخلال اليوم.
أدعية لليوم الثالث في رمضان
- اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
- اللهم أغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
- ربي اعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر ولا تمكر علي واهدني ويسر لي الهدى.
- اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
- اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أول عمل واعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيتهلي خيرا.
- اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باي رحمتك، اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان.
- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.
- اللهم اجعل شهر رمضان عز للإسلام والمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان.