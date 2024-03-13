دعاء اليوم الثالث من رمضان

في اليوم الثالث لشهر رمضان الكريم شهر الخير والبركة والصيام والدعاء، يقوم المسلمون في كل مكان في العالم بكثرة الدعاء خلال اليوم إلى الله حتى يغفر الله الذنوب ويكتب لهم الحسنات.

وفي هذا الشهر الكريم تحدث المعجزات، لذلك كل يوم خلال ساعات الصيام يقوم المسلمون بالدعاء الى الله بكل ما في النفس لتحقيق الامنيات وغفران الذنوب، وفي اليوم الثالث للشهر الكريم تبرز "البوابة نيوز" عدة أدعية يمكن الدعاء بها في ساعات الصيام وخلال اليوم.

أدعية لليوم الثالث في رمضان