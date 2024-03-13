"تربية رياضية" بنات حلوان تقيم الملتقى الثاني للخريجات وتكرم نماذج النجاح

أقامت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان الملتقى الثاني للخريجات، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل عبد الله عميدة الكلية، وإشراف الدكتورة سارة البيه وكيلة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تضمن الملتقى تكريم لبعض نماذج النجاح من خريجات الكلية، كما تم تكريم نماذج مشرفة أخرى من الخريجات، بالإضافة إلى تقديم الشكر والتقدير لفريق مبادرة "هي" وفريق "نحن"، والفتيات المشاركات في القوافل الخيرية والتنموية.

كما أقيم عدد من ورش العمل خلال الملتقى، منها ورشة عمل بعنوان "كيف تصبح معلم تربية رياضية مؤهل للعمل بالمدارس الدولية" قدمتها ياسمين زيتون، وأخرى بعنوان "العلوم الرياضية للألعاب البارالمبية" قدمها الكابتن جان اندريه مدرب المنتخب الوطني المصري لرفع الأثقال البارالمبي.

وأوضحت الدكتورة أمل عبد الله عميدة الكلية أن هذا الملتقى يسهم في فتح قنوات التواصل مع المؤسسات المختلفة التي توفر فرص شراكات وفرص عمل ودورات تعمل على صقل وتدريب طالبات وخريجات الكلية.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار اهتمام الجامعة بتواصل خريجاتها وتقديم الدعم اللازم لهن لضمان استمرارية نجاحهن المهني، إلى جانب تكريم النماذج المشرفة التي حققت إنجازات متميزة في مجالات عملها المختلفة.