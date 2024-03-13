تداول 15 ألف طن و923 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 923 شاحنة و128 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 499 شاحنة و121 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 424 شاحنة و7 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل ودليلة وتغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية1 ودليلة.

كما تم تداول 2400 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) ثلاث سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى وسيناء.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1625 راكبا بموانيها.