نشاط مكثف لأوقاف جنوب سيناء ابتهاجًا بشهر رمضان المبارك.. صور

كثفت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، بقيادة الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل الوزارة، جهودها في شهر رمضان المبارك، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبتوجيهات المحافظ اللواء دكتور خالد فودة.

وشنت أوقاف جنوب سيناء حملة تعقيم وتنظيف لجميع المساجد بالمحافظة وتزين المساجد بالإضاءة وزينة رمضان لتكون المساجد في اجمل صورة فرحًا بالشهر الكريم وكذا تكثيف الأنشطة الدعوية بالمساجد من مقارئ للقرآن اوسابيع ثقافية وملتقيات دعوية وفكرية بالإضافة إلى الملتقى الفكري للواعظات والأنشطة التثقفيه للأطفال وإقامة صلاة التراويح في جميع المساجد هذا بالإضافة إلي الجانب المجتمعي الذي تقوم به الأوقاف بالمشاركة مع المحافظة والتضامن الاجتماعي في رعاية الأسر الأولى بالرعاية ، ومسابقة القران الكريم المشتركة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء بجوائز ٢٠٠ ألف جنيه مناصفة بين الوزارة والمحافظة والتي ستوزع جوائزها في ليلة القدر.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد استقبل اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية، وأطلقا مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء.

تهدف المسابقة إلى احتضان وتشجيع النوابغ في حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية من جمهورية مصر العربية، وتشجيع أبرز النوابغ من مختلف دول العالم واطلاعهم على التجربة المصرية الرائدة في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الديني الرشيد المستنير.

فروع المسابقة:

الفرع الأول: فرع الشباب

للنوابغ في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الشباب ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .

الفرع الثاني: فرع الفتيات

للنابغات في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الفتيات اللائي فزن بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .

الفرع الثالث: الناشئة

تحت سن 15 عامًا ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني أو الثالث في أي من المسابقات الدولية المعتمدة.

الفرع الرابع: الثقافة الإسلامية والعربية

يشمل كل من حصلوا على المركز الأول أو الثاني في أي من مسابقات الأوقاف المحلية في مجال تفسير القرآن الكريم، أو السنة النبوية أو السيرة النبوية، أو الخطابة، أو الابتهال الديني، أو التحدث بالفصحى، أو أي من مسابقات سلسلة (رؤية) باللغة العربية ممن هم تحت سن 40 عامًا أو من ترشحهم الأوقاف لذلك.

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