الاتحاد الأوروبي يُرحب بجهود تسوية الأزمة في هايتي

رحب الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرز خلال اجتماع بين القوى السياسية في هايتي والشركاء الدوليين ودول منطقة البحر الكاريبي في كينجستون عاصمة جامايكا، لتسوية الأزمة السياسية والأمنية الراهنة في هايتي، ووصفه بـ" المهم".

وأثنى الاتحاد الأوروبي ـ في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له عبر موقعها الرسمي اليوم ـ على الجماعة الكاريبية لجهود التيسير الدؤوبة التي جعلت ذلك ممكنا، منوها بأن التحول السياسي الشامل والمستدام بقيادة هايتي هو الخيار الوحيد لوضع البلاد على طريق الاستقرار، حيث يمكن استعادة سيادة القانون والحفاظ على حقوق الإنسان للمواطنين، ويؤيد الاتحاد الأوروبي بقوة الجهود المتواصلة لضمان ذلك.

وأضاف: "على مدى الأسبوعين الماضيين، أطلقت العصابات الإجرامية العنان لموجة جديدة من العنف في هايتي؛ ما أدى إلى مزيد من المعاناة للشعب ووضع البلاد على حافة الهاوية، ومن الضروري أن تترجم الجهود السياسية الجارية بسرعة إلى تحسينات على أرض الواقع، ولذلك يؤكد الاتحاد الأوروبي أهمية النشر السريع لبعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات، بقيادة كينيا، والتي أذن بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 2699/2023 في هايتي".

وأكد الاتحاد الأوروبي في ختام بيانه أنه باعتباره شريكًا طويل الأمد لهايتي، ومانحًا رئيسيًا للمساعدات الإنسانية وأحد المزودين الرئيسيين للتعاون الإنمائي، فإنه سيظل ملتزمًا بمستقبل البلاد.