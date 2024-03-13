استقرار سعر الدولار في البنوك بداية اليوم الأربعاء 13 مارس 2024

سيطرت الاستقرار على سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، فر البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.



وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 49.34 جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا مع أول تعاملات اليوم ليصل لـ 48.6 جنيه للشراء و48.7 جنيه للبيع داخل ميد بنك.

جاء أعلي سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا نحو 49.13 جنيه للشراء و49.23 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.77 جنيه للشراء و48.87 جنيه للبيع في بنك مصر.



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.7 جنيه للشراء و48.8 جنيه للبيع في بنك إيجي بنك.

وفي المصرف المتحد بلغ نحو 48.7 جنيه للشراء و48.8 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 48.7 جنيه للشراء و48.8 جنيه للبيع

وثبت سعر الدولار اليوم، مقابل الجنيه في قناة السويس نحو 48.7 جنيه للشراء و48.8 جنيه للبيع

و في البركة مصر استقر سعر الدولار اليوم عند نحو 48.7 جنيه للشراء و48.8 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 48.7 جنيه للشراء و48.8 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي اليوم، مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي عند نحو نحو 48.7 جنيه للشراء و48.8 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

و في التجاري الدولي CIB، وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم الي نحو 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي عند نحو 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.8 جنيه للشراء و48.9 جنيه للبيع في البنك الأهلي المتحد.

وفي البنك الأهلي الكويتي سجل سعر الدولار اليوم نحو 48.8 جنيه للشراء و48.9 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك القاهرة ليسجل نحو 48.8 جنيه للشراء و48.9 جنيه للبيع.