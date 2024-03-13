قوات الاحتلال تداهم منازل الفلسطينيين في الخليل وبيت أمر

في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الأربعاء، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل وبلدة بيت أمر شمالا، حيث شنّت عمليات اقتحام وتفتيش لعدد من منازل الفلسطينيين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تم اقتحام منزل عائلة الشهيد فادي جمجوم في جبل أبو رمان بمدينة الخليل، حيث تم احتجاز أفراد العائلة في العراء وتنفيذ عمليات مسح هندسي داخل المنزل. يُعتقد أن هذه الخطوة قد تمهد لهدم المنزل، وذلك بزعم تورط نجل الشهيد فادي في عملية إطلاق نار شرق مدينة عسقلان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، في الرابع من شهر فبراير الماضي.



يأتي هذا بعد أن قامت قوات الاحتلال بإجراءات مشابهة ضد منزل آخر يعود لعائلة الشهيد في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، حيث تم اتخاذ قياسات استعدادًا لهدمه.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، تم دهم عدة منازل للمواطنين من قبل قوات الاحتلال، حيث شنت عمليات تفتيش داخل المنازل وقامت بتخريب محتوياتها، إضافة إلى التعدي على السكان ومنهم قاطني المنازل.

تأتي هذه الاقتحامات والتفتيشات في سياق استمرار الاحتلال لسياساته العدوانية ضد الفلسطينيين، والتي تستهدف منازلهم ومقدراتهم.