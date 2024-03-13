«حق عرب» الحلقة 2| النقود المزورة تُعرض أحمد العوضي للخطر بسبب رياض الخولي المطلوب قتله

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي العديد من الأحداث المثيرة، أبرزها: حدوث مشاجرة مع عرب السويركي ومجموعة من الأفراد التابعين لشخص قدم لعبد ربه الفنان رياض الخولى نقودًا مزورة ونجح عرب في الفرار من مطاردتهم والهروب منهم.



كما تضمنت الحلقة بعض من المشاهد الرومانسية ومشاعر الحب بين «عرب» أحمد العوضي وحنان الفنانة دينا فؤاد.



وانتهت الحلقة نهاية مشوقة حيث قام شخص غريب بالذهاب إلى منزل عرب "أحمد العوضي " وطلب منه أن يركب معه السيارة، وعندما ركب عربي وجده يفتح حقيبة مليئة بالنقود وعندما سأله عنها قال له إنها له وسوف يعطيه أكثر منها ولكن بشرط أن يقتل عبد ربه "رياض الخولي".