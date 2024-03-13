عاكسوا خطيبته.. الاستعلام عن صحة شاب أصيب في مشاجرة بأبو النمرس

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها، حول إصابة شاب بجروح خطيرة إثر مشاجرة نشبت بينه وبين 4 أشخاص يستقلون "توك توك" داخل موقف بأبو النمرس.



وأمرت بسرعة ضبط الجناة، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للشاب المصاب، واستمعت إلى إفادات خطيبة المجني عليه التي كانت بصحبته وشهود العيان المحيطين بمسرح الحادث.



البداية بتلقي المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من المستشفى بوصول شاب مصاب بجروح بالغة تضمنت طعنة نافذة في البطن وقطعًا في أربطة القدم، وبعد التحقيقات، أكدت خطيبة المصاب أن المشاجرة بدأت بمعاكستها من قبل أربعة أشخاص يستقلون دراجة نارية “توك توك” داخل الموقف.



فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط الجناة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.