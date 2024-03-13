الكشك تفحم.. المعمل الجنائي يعاين حريقًا بمحطة أتوبيس في بولاق الدكرور

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق نشب داخل "كشك خشبي" بمحطة أتوبيس بشارع الرشاح بمنطقة بولاق الدكرور، ورفع آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



الكشك تفحم

أفادت التحريات الأولية أن الحريق نشب داخل كشك خشبي في مدخل محطة الاتوبيس، وتفحمت محتوياته بالكامل، ويرجح أن يكون بسبب ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.



البداية ببلاغ تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من شرطة النجدة بوقوع حريق بموقف أتوبيس بشارع الرشاح بمنطقة بولاق الدكرور.



وعلى الفور دفعت الإدارة بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى محل البلاغ، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المحطة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.