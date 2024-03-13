محمد سامي: تامر حسني في كفة والوسط الفني في كفة وافتقدته وقت خلافنا مع بعض

كشف المخرج محمد سامى عن خلافه مع الفنان تامر حسنى، مشيرًا إلى أنه كان خلافًا كبيرًا ولم يعلم به أحد، مؤكدًا أنه افتقده خلال فترة خلافهما.

وقال «سامي» خلال استضافته في الجزء التاني بحلقة أمس، ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "مرة حصل بيني وبين تامر خلاف كبير والناس متعرفش الموضوع ده، وكنت بعدها مفتقده جدًا، لحد ما شفته صدفة وضحكنا لبعض، وقلتله مفتقدك جدًا في المكالمة الساعتين اللي نصها ضحك، لأنه أخف دم في العالم".

وتابع «سامي»: «أنا أكتر واحد اشتغل مع تامر حسني في الوطن العربي، عملت معاه إعلانات وكليبات ومسلسل، ازاي مفيش بيننا كيميا، وبعدين تامر دلوقتي مخرج زميل، وكله إلا تامر حسني، أنا عندي الوسط الفني في كفة وتامر في كفة».

واستطرد قائلًا: "أنا كلمت تامر حسني لما اختلفت في وجهات النظر أنا وأنغام في مسلسل نسل الأغراب، وعملي أغاني قيمتها ملايين من غير ولا مليم، ونزل بات في الاستوديو كأنه مسلسل بطولته".



