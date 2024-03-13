لمياء الأمير: «بعتز بـ عادل إمام ولو رجع بيا الزمن مش هدخل الوسط الفني»

تحدثت الفنانة لمياء الأمير، عن علاقتها بالزعيم عادل إمام، وسبب غيابها 8 سنوات عن الوسط الفني، موضحة أنها اختارت الحياة الأسرية على الفن.

وقالت لمياء الأمير في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": «أنا بعتز بـ عادل إمام بشكل غير طبيعي، بيعامل في اللوكيشن أي حد زي أكبر حد ومفيش عنده نجوم، يا رب يدي له الصحة والعافية».

وتابعت لمياء الأمير: «غيبت 8 سنين عن الوسط الفني علشان بنتي من أول ما كان عندها سنتين كانت محتاجاني، وقولت مش هشتغل لغاية ما بنتي تشد حيلها، ومكنش عندي أمل إني أرجع ولا نية، وقولت خلاص حياتي ولكن بنتي كبرت وانفصلت أنا وجوزي بس إحنا صحاب لغاية دلوقتي، وبعدين رجعت تاني للفن مع المخرجة إنعام محمد علي في نونة الشعنونة، وبعدين مسلسل أم كلثوم».

وأضافت: «أنا نفسي أخد حقي في مساحتي للتمثيل وأظهر إمكانياتي للناس، ولو رجع بيا الزمن مش هدخل الفن لأنه وسط مرهق صحيًا وعصبيًا، وقولت مش هوقف بنتي قدام كاميرا أبدًا، وأنا ضد أن اتنين يبقوا متجوزين من الوسط، بيبقى في غيرة وتحطيم، ومكنش ينفع إني أتجوز من الوسط».



