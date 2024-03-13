«بيت الرفاعي» الحلقة 2| أحمد رزق يهدد أمير كرارة بالقتل بعد اتهامه بقتل والده

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يتم عرضه على قناة ON أحداث مثيرة حيث تم القبض على أمير كرارة "ياسين الرفاعى" بتهمة قتل والده الحاج محمود الرفاعى "أحمد فؤاد سليم".

من ناحية أخرى يهدد أحمد رزق أمير كرارة بالقتل بسبب قتله لوالده الذي رباه ويعتبره مثل أبيه.

على صعيد آخر يتخلى الجميع عن ياسين بعدما أظهرت التحقيقات أن والده أصيب بأزمة صحية وذهب لإحضار مياه له وعاد فوجده مقتولًا مع وجود سكين على الأرض.



حاول ياسين الدفاع عن نفسه وأنه لا يمكن أن يقتل والده مهما اختلفوا ولكن دفاعه وصراخه كان دون جدوى.

يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي شهدت انفعال محمود الرفاعي على ياسين ابنه الذى رفض أن يتاجر فى الآثار والمخدرات ورفض أن يكون أحمد رزق كبير العيلة من بعد والده محمود الرفاعي وتسبب ذلك فى إصابه الرفاعي بأزمة وطلب من ابنه ياسين الفنان أمير كرارة كوب ماء لتنتهي الحلقه بوفاة محمود الرفاعي.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال.