ads
الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

برلماني: يمكن لمصر استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز القطاع الصناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن الذكاء الاصطناعي أصبح لاعبًا مؤثرًا وهامًا على الصعيد العالمي، اقتصاديًا وسياسيًا أيضًا، ويمكن الاستشهاد بنماذج مثل فيس بوك وتويتر، والتي أصبح لهما ثقلهما العالمي.

وأوضح «عبد الستار»، خلال مشاركته عبر القناة الأولي، أنه يمكن لمصر استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز القطاع الصناعي والقطاعات المختلفة، سواء الصحية أو التعليمية، وغيرهم من القطاعات المختلفة، فمثلا يمكن استخدام الروبوتات الذكية في عمليات التصنيع وكذلك الرعاية الطبية.

وتساءل عضو مجلس النواب: "لماذا لا يتم استحداث هيئات ومؤسسات للذكاء الاصطناعي، أسوة بما يحدث في الدول المحيطة، وخاصة الإمارات العربية، التي شهدت تدشين استراتيجية عالمية شاملة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي"، مشددًا على أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في الحياة اليومية، واستغلالها بشكل أمثل في ظل التطورات العالمية المتلاحقة، حيث أن مصر لديها من القوى البشرية والإمكانيات التي تتطلب العمل، بقوة في هذا المجال.
 

الذكاء الاصطناعي مجلس النواب الصعيد العالمي النائب رياض عبد الستار