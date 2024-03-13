برلماني: يمكن لمصر استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز القطاع الصناعي

قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن الذكاء الاصطناعي أصبح لاعبًا مؤثرًا وهامًا على الصعيد العالمي، اقتصاديًا وسياسيًا أيضًا، ويمكن الاستشهاد بنماذج مثل فيس بوك وتويتر، والتي أصبح لهما ثقلهما العالمي.

وأوضح «عبد الستار»، خلال مشاركته عبر القناة الأولي، أنه يمكن لمصر استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز القطاع الصناعي والقطاعات المختلفة، سواء الصحية أو التعليمية، وغيرهم من القطاعات المختلفة، فمثلا يمكن استخدام الروبوتات الذكية في عمليات التصنيع وكذلك الرعاية الطبية.

وتساءل عضو مجلس النواب: "لماذا لا يتم استحداث هيئات ومؤسسات للذكاء الاصطناعي، أسوة بما يحدث في الدول المحيطة، وخاصة الإمارات العربية، التي شهدت تدشين استراتيجية عالمية شاملة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي"، مشددًا على أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في الحياة اليومية، واستغلالها بشكل أمثل في ظل التطورات العالمية المتلاحقة، حيث أن مصر لديها من القوى البشرية والإمكانيات التي تتطلب العمل، بقوة في هذا المجال.

