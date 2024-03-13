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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تقتحم جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة جنين ومخيمها، وشهدت المنطقة اندلاع مواجهات عنيفة وتدميرًا للبنية التحتية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد دخلت قوات الاحتلال المدينة والمخيم من عدة جهات، مرافقة بعشرات الآليات العسكرية والجرافات، وكانت طائرات مسيرة تحلق في السماء بالإضافة إلى وحدات خاصة مستعربة.

وأشارت "وفا" إلى أن المواجهات تجددت بشدة بين الشبان وقوات الاحتلال، خاصة في منطقة برقين غرب المدينة وأطراف المخيم، فيما قامت جرافات الاحتلال بعمليات تدمير في حي السكة وحي الزهراء بالإضافة إلى داخل مخيم جنين.

وأضافت "وفا" أن جنود الاحتلال فتحوا النار نحو مركبات المواطنين المتواجدة على جوانب الطرقات، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

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